Čaká nás poriadne horúci víkend, dusno však trochu poľaví

Bratislava 25. júla (TASR) - Na Slovensku treba v závere týždňa počítať s horúčavami. Mali by byť znesiteľnejšie ako tie predošlé. Pre nízku vlhkosť sa totiž neočakáva dusno ani horúce noci. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



"Aktuálne do našej oblasti prúdi o niečo chladnejší, ale najmä suchý vzduch od severozápadu po prednej strane tlakovej výše so stredom nad Nemeckom, čo sa ešte výraznejšie prejaví vo štvrtok. Táto výš sa bude v suchom vzduchu presúvať cez našu oblasť až nad Balkán a už v piatok (26. 7.), ale najmä v sobotu (27. 7.), do našej oblasti po jej zadnej strane zosilnie prílev teplého vzduchu od juhozápadu, no vzduch zostane naďalej suchý," ozrejmili meteorológovia.



Suchý vzduch sa podľa ich slov dokáže ohriať viac ako vlhký. V sobotu tak môže teplota presiahnuť 35 stupňov Celzia. "Prílev teplého vzduchu bude do našej oblasti vrcholiť v nedeľu (28. 7.), keď bude vzduch naďalej pomerne suchý, vyššia vlhkosť bude len v blízkosti studeného frontu. V tento deň tak teplota vystúpi s vysokou pravdepodobnosťou ešte vyššie ako v sobotu," poznamenal SHMÚ.



Noci však možno pre nízku vlhkosť očakávať chladnejšie. "V dolinách a kotlinách bude ešte aj v noci na sobotu pod 10 stupňov Celzia a tropické noci (teplota minimálne 20 stupňov Celzia a viac) začnú až v nedeľu, aj to väčšinou len na juhozápade. Celkovo by tak mala byť nastávajúca vlna horúčav znesiteľnejšia ako tie predošlé," dodali meteorológovia.