Poteší Perinbaba na Vianoce? Meteorológovia prezradili, kde nasneží

Bratislava 22. decembra (TASR) - Na Štedrý deň bude na viacerých miestach snežiť, v polohách do 800 metrov očakávajú meteorológovia postupne dážď. Ojedinele sa môže vyskytnúť poľadovica a tvorba snehových jazykov. Predpoveď počasia zaslal hovorca Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Ivan Garčár.



Popoludní sa na Štedrý deň očakáva teplota od deviatich stupňov Celzia na juhozápade do mínus jeden stupeň na severovýchode. "Večer bude sneh na väčšine územia, ale v južnej polovici západného Slovenska a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska bez bielej periny," ozrejmili zo SHMÚ.



V sobotu (25. 12.) a nedeľu (26. 12.) má podľa meteorológa SHMÚ Pavla Beránka spočiatku na väčšine územia pršať, od stredných polôh bude snežiť. V severnej polovici územia bude väčšinou snežiť aj v nižších polohách. Postupne má byť menej zrážok. Nočná teplota sa bude pohybovať od štyroch stupňov na juhozápade, do mínus sedem stupňov na severe. Denná teplota má byť väčšinou od mínus jedného stupňa až po sedem stupňov Celzia.