Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 15. november 2026Meniny má Leopold
< sekcia Import

SHMÚ: Na strednom a severnom Slovensku hrozí poľadovica

.
Na snímke zľadovatená kapota auta zaparkovaného pri bytovom dome v Bratislave 23. januára 2024 počas poľadovice. Foto: TASR - Dano Veselský

Varuje pred ňou Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo vydanej výstrahe 1. stupňa.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 15. novembra (TASR) - Na celom strednom a severnom Slovensku, ale i na Gemeri a Spiši hrozí v noci a pondelok (16. 11.) ráno poľadovica. Varuje pred ňou Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo vydanej výstrahe 1. stupňa.

Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre pohybové i dopravné aktivity, rovnako i v prípade rozvodov a infraštruktúr,“ upozornili meteorológovia pri výstrahe, ktorá začne platiť hodinu po polnoci, trvať má do 10.00 h.
.

Neprehliadnite

POSLEDNÝ ROZHOVOR: JAROŠ: Pacho a Tisícročná včela boli hold rodákom

HRABKO: Nehľadajme na novembri´89 chyby, stále využívame jeho výsledky

V Petrohrade explodovalo auto, ktoré šoféroval armádny plukovník

PÁD BUDOVY V NEW YORKU: Zahynuli najmenej dvaja ľudia