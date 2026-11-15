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SHMÚ: Na strednom a severnom Slovensku hrozí poľadovica
Varuje pred ňou Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo vydanej výstrahe 1. stupňa.
Autor TASR
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Bratislava 15. novembra (TASR) - Na celom strednom a severnom Slovensku, ale i na Gemeri a Spiši hrozí v noci a pondelok (16. 11.) ráno poľadovica. Varuje pred ňou Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo vydanej výstrahe 1. stupňa.
„Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre pohybové i dopravné aktivity, rovnako i v prípade rozvodov a infraštruktúr,“ upozornili meteorológovia pri výstrahe, ktorá začne platiť hodinu po polnoci, trvať má do 10.00 h.
„Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre pohybové i dopravné aktivity, rovnako i v prípade rozvodov a infraštruktúr,“ upozornili meteorológovia pri výstrahe, ktorá začne platiť hodinu po polnoci, trvať má do 10.00 h.