SHMÚ: Na strednom a severnom Slovensku sa môže vyskytnúť prízemný mráz
Výstrahy platia pre celý Žilinský a Prešovský kraj, takmer celý Košický kraj a niektoré okresy Banskobystrického kraja.
Autor TASR
Bratislava 27. septembra (TASR) - Na viacerých miestach stredného a východného Slovenska sa môže v nedeľu (28. 9.) vyskytnúť prízemný mráz. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa pred mrazom vo vegetačnom období. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahy platia pre celý Žilinský a Prešovský kraj, takmer celý Košický kraj a niektoré okresy Banskobystrického kraja. Vo výške piatich centimetrov nad povrchom očakávajú meteorológovia minimálnu teplotu vzduchu 0 až mínus 2 stupne Celzia. „Očakávaný prízemný mráz môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu,“ podotýka SHMÚ.
Výstrahy predbežne platia od 2.00 do 8.00 h.
