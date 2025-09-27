Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SHMÚ: Na strednom a severnom Slovensku sa môže vyskytnúť prízemný mráz

Na snímke námraza na listoch a tráve nad obcou Turie v okrese Žilina v piatok 8. novembra 2024. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Výstrahy platia pre celý Žilinský a Prešovský kraj, takmer celý Košický kraj a niektoré okresy Banskobystrického kraja.

Autor TASR
Bratislava 27. septembra (TASR) - Na viacerých miestach stredného a východného Slovenska sa môže v nedeľu (28. 9.) vyskytnúť prízemný mráz. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa pred mrazom vo vegetačnom období. Informuje o tom na svojom webe.

Výstrahy platia pre celý Žilinský a Prešovský kraj, takmer celý Košický kraj a niektoré okresy Banskobystrického kraja. Vo výške piatich centimetrov nad povrchom očakávajú meteorológovia minimálnu teplotu vzduchu 0 až mínus 2 stupne Celzia. „Očakávaný prízemný mráz môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu,“ podotýka SHMÚ.

Výstrahy predbežne platia od 2.00 do 8.00 h.
