SHMÚ: Na strednom a východnom Slovensku hrozí vo štvrtok poľadovica

Bratislava 16. novembra (TASR) - Na strednom a východnom Slovensku hrozí vo štvrtok (17. 11.) dopoludnia poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa s platnosťou do 12.00 h.



Na poľadovicu upozorňujú v Košickom, Prešovskom kraji, ako aj vo väčšine okresov Žilinského kraja a časti Banskobystrického kraja.



Výstraha pred poľadovicou je predbežne vydaná aj na štvrtkovú noc, platiť by mala od 21.00 h až do piatkového (18. 11.) poludnia.