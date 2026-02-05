< sekcia Import
Klzké cesty a hustá hmla: Meteorológovia vydali výstrahy
Pred hmlou varujú v okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves a vo všetkých okresoch Prešovského kraja.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. februára (TASR) - Na strednom a východnom Slovensku sa môže tvoriť poľadovica. V niektorých okresoch Prešovského a Košického kraja treba rátať aj s hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa s platnosťou do 10.00 h. Informoval o tom na svojom webe.
Ojedinelú tvorbu poľadovice meteorológovia predpokladajú v celom Košickom a Prešovskom kraji, ako aj v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Revúca. Výstraha platí aj pre celý Žilinský kraj okrem okresu Turčianske Teplice. Zdôraznili, že poľadovica predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. „Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedli.
Pred hmlou varujú v okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves a vo všetkých okresoch Prešovského kraja. SHMÚ tu očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ dodali meteorológovia. Rovnako poznamenali, že výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.
Ojedinelú tvorbu poľadovice meteorológovia predpokladajú v celom Košickom a Prešovskom kraji, ako aj v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Revúca. Výstraha platí aj pre celý Žilinský kraj okrem okresu Turčianske Teplice. Zdôraznili, že poľadovica predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. „Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedli.
Pred hmlou varujú v okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves a vo všetkých okresoch Prešovského kraja. SHMÚ tu očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ dodali meteorológovia. Rovnako poznamenali, že výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.