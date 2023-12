SHMÚ: Na strednom a západnom Slovensku sa môže večer tvoriť hmla

Bratislava 23. decembra (TASR) - Najmä na strednom a západnom Slovensku sa môže v sobotu večer tvoriť hmla. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Naďalej platia aj výstrahy pred snehom či povodňami.



Výstraha prvého stupňa pred hmlou platí do 20.00 h v celom Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji. Tiež vo väčšine Banskobystrického a v okrese Poprad.



Prvostupňová výstraha pred snežením platí rovnako do 20.00 h v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Do polnoci je vydaná pre Banskobystrický, Trenčiansky, Košický, Nitriansky a Žilinský kraj, tiež pre okres Poprad.



Vydané sú aj výstrahy pred vetrom na horách, a to vo väčšine Žilinského kraja a v okresoch Brezno, Banská Bystrica a Poprad. Platia aj počas celej nedele (24. 12.).



Vo viacerých okresoch zároveň naďalej hrozia povodne. Vydané sú výstrahy druhého aj prvého stupňa.