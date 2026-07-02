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Pozor na búrky: SHMÚ vydal výstrahy pre viacero okresov
Krúpy môžu poškodiť vegetáciu. Súvislá vrstva krúp na komunikácii môže prechodne obmedziť cestnú premávku.
Autor TASR
Bratislava 2. júla (TASR) - V niektorých okresoch Banskobystrického a Košického kraja platia počas štvrtka výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe s tým, že výstrahy platia od 10.00 do 18.00 h.
Výstrahy pred búrkami platia v Košickom kraji v okrese Rožňava a v Banskobystrickom kraji v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Zvolen.
V týchto okresoch je podľa meteorológov malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút s krúpami. „Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatopenie pivníc, podchodov, podjazdov),“ uviedol SHMÚ.
Krúpy môžu poškodiť vegetáciu. Súvislá vrstva krúp na komunikácii môže prechodne obmedziť cestnú premávku.
Výstrahy pred búrkami platia v Košickom kraji v okrese Rožňava a v Banskobystrickom kraji v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Zvolen.
V týchto okresoch je podľa meteorológov malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút s krúpami. „Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatopenie pivníc, podchodov, podjazdov),“ uviedol SHMÚ.
Krúpy môžu poškodiť vegetáciu. Súvislá vrstva krúp na komunikácii môže prechodne obmedziť cestnú premávku.