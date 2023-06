BÚRKY I HORÚČAVY: Na takmer celom území Slovenska platia výstrahy

Bratislava 23. júna (TASR) - V južných okresoch a na strednom Slovensku sa môže teplota v piatok vyšplhať na 34 stupňov Celzia. Na väčšine územia krajiny hrozia búrky. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.



V južných okresoch a na západnom Slovensku od 14.00 h do 18.00 h upozorňujú meteorológovia v rámci výstrahy prvého stupňa na vysoké teploty. "Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov," informuje ústav.



S búrkami treba rátať takmer na celom území krajiny s výnimkou západného Slovenska. Výstraha prvého stupňa platí do sobotňajšej (24. 6.) polnoci. Búrky môžu byť spojené s prudkými lejakmi, pri ktorých môžu úhrny zrážok dosiahnuť 20 až 30 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.





SHMÚ: Pre severovýchodné okresy vydal najvyššie výstrahy pred búrkami a povodňami





Búrky sprevádzané prívalovým dažďom a silnými nárazmi vetra v piatok popoludní hrozia na východnom Slovensku a taktiež vo východných častiach Banskobystrického a Žilinského kraja. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na to, že najrizikovejšia situácia je na severnom Spiši a Šariši. Pre okresy Medzilaborce, Svidník, Stropkov, Bardejov, Sabinov, Stará Ľubovňa vydali meteorológovia do 18.00 h najvyššiu výstrahu 3. stupňa pred búrkami.



"Počas búrok môžu spadnúť zrážky s úhrnom 50 až 60 milimetrov v priebehu 30 minút, nárazy vetra môžu dosiahnuť 90 až 125 kilometrov za hodinu, rovnako môžu padať krúpy s priemerom päť centimetrov," upozornili meteorológovia. "Intenzita javov je extrémne vysoká a predpokladá sa, že spôsobia veľké materiálne škody, rovnako môžu ohroziť aj ľudské zdravie," dodali.



V ostatnej časti východného Slovenska i vo východných okresoch Banskobystrického kraja platí výstraha 2. stupňa pred búrkami, varovanie platí do polnoci.



Pre okresy na severnom Spiši a Šariši vydal SHMÚ aj najvyššiu hydrologickú výstrahu pred povodňami. Do 18.00 h platí pre okresy Stará Ľubovňa, Bardejov, Sabinov a Svidník. Pre okresy Poprad, Stropkov a Medzilaborce vyhlásili výstrahu 2. stupňa.



"Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín," upozornil SHMÚ, ktorý v tejto súvislosti nevylučuje ani výskyt povodňových javov mimo tokov - zatopenie pivníc a suterénov, podchodov či podjazdov či podmytie ciest alebo stekanie vody zo svahov.