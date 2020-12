Meteorológovia vydali výstrahy pred hmlou a vetrom na horách

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 23. decembra (TASR) - Takmer na celom území Slovenska treba počítať zo stredy na štvrtok (24. 12.) s hmlou s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Na horách sa zároveň môže rozfúkať. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na webovej stránke." konštatujú meteorológovia. Na horách môže zasa vietor dosiahnuť priemernú rýchlosť 80 kilometrov za hodinu, v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu. Predpokladaná rýchlosť vetra môže byť nebezpečná najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.Výstrahy pred hmlou platia pre všetky okresy a vydané boli predbežne od 18.00 h do štvrtka do 10.00 h. Výstrahy pred vetrom na horách vydal SHMÚ pre Banskobystrický, Žilinský a Prešovský kraj a platia od 23.00 h do štvrtka do 8.00 h.Slovenská správa ciest (SSC) zároveň informuje, že všetky sledované diaľničné úseky na území SR, cesty I., II. a III. triedy na území SR, ako ja horské priechody, sú zjazdné.Vodičov však upozorňuje na možné vytváranie poľadovice a námrazy na vlhkých a mokrých cestách pri nízkych teplotách. Upozorňuje tiež na hmlu s dohľadnosťou do 50 metrov v lokalite Myjava, a do 100 metrov v lokalitách Dargov, Pastierske a Švábovská stráň.