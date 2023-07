Bratislava 6. júla (TASR) - Na územie Slovenska sa blíži druhá vlna horúčav tohto roka. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti. Počas leta bola podľa meteorológov zaznamenaná zatiaľ jedna krátka a nie veľmi výrazná vlna horúčav, ktorá trvala od 19. do 23. júna.



Na niektorých staniciach sa predpokladá vlna horúčav už v piatok (7. 7.), na viacerých miestach to bude v sobotu (8. 7.). "Pokračovať bude aj v ďalších dňoch, pričom v období od piatku do pondelka je minimálna pravdepodobnosť zrážok," podotýka SHMÚ.



V ďalších dňoch sa podľa meteorológov dostane do našej oblasti zo západnej Európy vlhší vzduch a pribudnú prehánky či búrky. Vzhľadom na vysokú teplotu (na juhozápade okolo 35 stupňov Celzia) a aj zvýšenú vlhkosť vzduchu možno podľa nich očakávať aj dusné počasie a veľmi teplé noci, ako aj vysokú tepelnú záťaž.