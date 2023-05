Hrozia krúpy i prívalová povodeň: Slovensko zasiahnu cez deň búrky

Bratislava 23. mája (TASR) - Na väčšine Slovenska platia v utorok počas dňa výstrahy pred búrkami. Počítať s nimi treba od 12.00 do 22.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.



Búrky hrozia v celom Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji, kde je vydaná výstraha od 14.00 h do 22.00 h. V Banskobystrickom a Žilinskom kraji platia výstrahy pred búrkami od 12.00 h do 22.00 h, ako aj v okresoch Poprad a Rožňava.



Sprevádzať ich môže lejak s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu, nárazový vietor s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a krúpy. "Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov," upozornil SHMÚ.



V okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto hrozí prívalová povodeň

V okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto hrozí prívalová povodeň. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu 2. stupňa.



"Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín," uviedol SHMÚ. Je podľa neho predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovať.