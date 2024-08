SHMÚ: Na väčšine Slovenska sa môžu aj v nedeľu vyskytnúť búrky

Bratislava 17. augusta (TASR) - Na väčšine územia Slovenska sa môžu vyskytnúť búrky aj v nedeľu (18. 8.). Viaceré okresy môžu potrápiť aj vysoké teploty. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Výstrahy pred búrkami platia pre celý Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický a Žilinský kraj a niektoré okresy Prešovského a Košického kraja. Podľa meteorológov je však malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov (mm) za 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu (km/h) a krúpami.



Výstrahy predbežne platia v nedeľu od 8.00 h do polnoci z nedele na pondelok (19. 8.).



Vo viacerých okresoch treba počítať aj s vysokými teplotami. Tie sa môžu vyšplhať na 33 až 34 stupňov Celzia. Výstrahy platia pre celý Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj, pre takmer celý Banskobystrický a Košický kraj a okresy Myjava a Partizánske. Výstrahy platia predbežne od 13.00 do 18.00 h.