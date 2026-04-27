SHMÚ: Na väčšine Slovenska sa v noci na utorok môže vyskytnúť mráz
Autor TASR
Bratislava 27. apríla (TASR) - Na väčšine Slovenska sa v noci na utorok (28. 4.) môže vyskytnúť mráz. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa od 23.00 do 8.00 h. Informoval o tom na svojom webe.
Mráz sa môže vyskytnúť na väčšine Slovenska okrem okresov Bratislava, Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Galanta a Trnava. „Lokálne sa očakáva prízemný mráz, ktorý predstavuje ohrozenie pre vegetáciu nižšieho vzrastu. Vo výške päť centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus tri stupne Celzia,“ priblížili meteorológovia.
Tvrdia, že očakávaný prízemný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže poškodiť nižšie rastúcu vegetáciu.
