Na väčšine stredného Slovenska si treba dať pozor na poľadovicu

Bratislava 13. februára (TASR) - Na väčšine stredného Slovenska si bude treba dať v najbližších dňoch pozor na poľadovicu. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



"Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia...)," pripomína SHMÚ.



Výstrahy platia pre celý Banskobystrický kraj, niektoré okresy Žilinského i Trenčianskeho kraja a pre okres Rožňava v Košickom kraji predbežne od pondelka (14. 2.) od 20.00 h do utorka (15. 2.) do 10.00 h.



Počas utorka sa môže tvoriť poľadovica aj na juhu východného Slovenska.