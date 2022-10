SHMÚ: Na väčšine územia okrem západu môže byť prízemný mráz

Bratislava 9. októbra (TASR) - V noci na pondelok (10. 10.) a tiež ráno do 8.30 h sa môže na väčšine územia vyskytnúť prízemný mráz. Upozornil na to na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). V tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa.



Výstraha platí od pondelka 2.00 do 8.30 h pre celý Banskobystrický, Košický, Prešovský a Žilinský kraj. Týka sa tiež väčšiny Trenčianskeho kraja okrem okresov Myjava a Nové Mesto nad Váhom.



Vo výške päť centimetrov nad povrchom očakáva SHMÚ minimálnu teplotu nula až mínus tri stupne Celzia, niekde to môže byť mínus jeden až mínus päť stupňov. Meteorológovia upozornili, že prízemný mráz môže ohroziť vegetáciu nižšieho vzrastu. "Očakávaný prízemný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu," uviedol SHMÚ.