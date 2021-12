Na väčšine územia si dajte pozor na poľadovicu, na východe zafúka

Bratislava 7. decembra (TASR) - Na väčšine územia si treba dávať pozor na poľadovicu. Na východe krajiny treba počítať aj so silnejším vetrom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.



Výstrahy pred poľadovicou platia pre všetky kraje, výnimkou sú niektoré okresy Žilinského a Prešovského kraja. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia...)," pripomínajú meteorológovia. Výstrahy predbežne platia do 10.00 h.



Na väčšine územia Košického kraja a na niektorých miestach Prešovského kraja sa môže výrazne rozfúkať. Vietor môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu, v nárazoch 65 až 75 kilometrov za hodinu. Výstrahy sú vydané predbežne do 20.00 h.



Na prípadné vytváranie poľadovice na mokrých a vlhkých vozovkách v dôsledku nízkych teplôt upozorňuje aj Slovenská správa ciest (SSC) na svojom portáli zjazdnost.sk. V oblasti Dolného Kubína varuje pred hmlou s viditeľnosťou do 100 metrov. Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území SR sú zjazdné, rovnako tak cesty I., II. a III. triedy a tiež horské priechody. Povrchy ciest sú suché, vlhké, prípadne mokré, vo vyšších polohách so zľadovateným, utlačeným či kašovitým snehom.