Meteorológovia varujú pred výdatným dažďom

Bratislava 29. septembra (TASR) - Na väčšine územia Slovenska sa môže výdatnejšie rozpršať. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa pred dažďom. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Výstrahy boli vydané pre takmer všetky kraje, výnimkou je len Bratislavský a Trnavský kraj. Meteorológovia očakávajú, že miestami môže spadnúť 30 až 45 milimetrov zrážok. "Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu," podotýka SHMÚ.



Výstrahy predbežne platia od stredy od 20.00 do štvrtka (30. 9.) do 20.00 h.