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VÝSTRAHA PRE SLOVENSKO: Búrky prinesú lejak, vietor aj krúpy
Vietor môže pri búrkach dosiahnuť silu v nárazoch 65 až 85 kilometrov za hodinu a lámať konáre či spôsobiť pád slabších stromov.
Autor TASR
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Bratislava 23. júla (TASR) - Na väčšine územia Slovenska platia vo štvrtok popoludní výstrahy pred búrkami, ktoré môže sprevádzať prudký lejak, silný vietor a krúpy. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu 1. stupňa, ktorá platí vo všetkých krajoch.
Vietor môže pri búrkach dosiahnuť silu v nárazoch 65 až 85 kilometrov za hodinu a lámať konáre či spôsobiť pád slabších stromov. Pri intenzívnom daždi hrozí prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch, stekanie vody zo svahov či zatopenie pivníc a podchodov.
Ľudia by sa podľa odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva mali pokúsiť búrku prečkať v suchom interiéri a nezdržiavať sa na otvorenom priestranstve, vo vode ani pri otvorených lokalitách vodných plôch a v ich blízkom okolí.
Dôležité je vzdialiť sa od vysokých stromov, stožiarov, plotov či zábradlí. Zamedziť tiež treba kontaktu s vodivými predmetmi, ako sú kovové predmety, dáždnik či turistické palice. „Pri ústupe pred búrkou sa snažte robiť menšie kroky a ruky držte pri tele, aby ste minimalizovali riziko krokového napätia. Ak sa v teréne pohybujete ako väčšia skupina ľudí, snažte sa rozptýliť na vzdialenosť aspoň troch metrov,“ radí úrad.
Vietor môže pri búrkach dosiahnuť silu v nárazoch 65 až 85 kilometrov za hodinu a lámať konáre či spôsobiť pád slabších stromov. Pri intenzívnom daždi hrozí prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch, stekanie vody zo svahov či zatopenie pivníc a podchodov.
Ľudia by sa podľa odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva mali pokúsiť búrku prečkať v suchom interiéri a nezdržiavať sa na otvorenom priestranstve, vo vode ani pri otvorených lokalitách vodných plôch a v ich blízkom okolí.
Dôležité je vzdialiť sa od vysokých stromov, stožiarov, plotov či zábradlí. Zamedziť tiež treba kontaktu s vodivými predmetmi, ako sú kovové predmety, dáždnik či turistické palice. „Pri ústupe pred búrkou sa snažte robiť menšie kroky a ruky držte pri tele, aby ste minimalizovali riziko krokového napätia. Ak sa v teréne pohybujete ako väčšia skupina ľudí, snažte sa rozptýliť na vzdialenosť aspoň troch metrov,“ radí úrad.