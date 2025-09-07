Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 7. september 2025
SHMÚ: Na väčšine územia Slovenska sa môžu v pondelok vyskytnúť búrky

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Výstrahy sa týkajú celého Košického, Prešovského, Žilinského a Banskobystrického kraja a okresov Ilava, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov.

Autor TASR
Bratislava 7. septembra (TASR) - Na väčšine územia Slovenska sa môžu v pondelok (8. 9.) vyskytnúť búrky. Týka sa to najmä stredného a východného Slovenska. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstrahy sa týkajú celého Košického, Prešovského, Žilinského a Banskobystrického kraja a okresov Ilava, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov.

Podľa meteorológov je však malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.

Výstrahy predbežne platia od 12.00 do 23.00 h.
