< sekcia Import
SHMÚ: Na väčšine územia Slovenska sa môžu v pondelok vyskytnúť búrky
Výstrahy sa týkajú celého Košického, Prešovského, Žilinského a Banskobystrického kraja a okresov Ilava, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 7. septembra (TASR) - Na väčšine územia Slovenska sa môžu v pondelok (8. 9.) vyskytnúť búrky. Týka sa to najmä stredného a východného Slovenska. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahy sa týkajú celého Košického, Prešovského, Žilinského a Banskobystrického kraja a okresov Ilava, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov.
Podľa meteorológov je však malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.
Výstrahy predbežne platia od 12.00 do 23.00 h.
Výstrahy sa týkajú celého Košického, Prešovského, Žilinského a Banskobystrického kraja a okresov Ilava, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov.
Podľa meteorológov je však malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.
Výstrahy predbežne platia od 12.00 do 23.00 h.