SHMÚ: Na väčšine územia Slovenska sa môže v noci vyskytnúť hmla

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Výstraha pred hmlou platí pre všetky kraje s výnimkou Bratislavského a Trnavského a taktiež okresov Myjava, Šaľa a Komárno.

Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Na väčšine územia Slovenska sa môže v noci vyskytnúť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí od 23.00 h do štvrtka (6. 11.) 10.00 h.

