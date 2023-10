SHMÚ: Na väčšine územia SR možno v nedeľu očakávať silný vietor

Bratislava 7. októbra - Na západnom i východnom Slovensku bude nedeľa (8. 10.) veterná, silný vietor možno očakávať aj na horách severného a stredného Slovenska. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v oboch prípadoch vydal výstrahy.



Od nedeľňajšieho rána platí výstraha 1. stupňa pred silným vetrom pre celé územia západného a väčšinu územia východného Slovenska. Na západnom do popoludnia a na východnom do podvečera očakáva SHMÚ výskyt vetra, ktorý môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 65 - 85 km/h.



Prudký, nárazový vietor na horách sa v regiónoch severného a stredného Slovenska môže objaviť už od sobotňajšieho podvečera, dosiahnuť môže rýchlosť 30 - 37 m/s. V nedeľu bude v oblasti Vysokých a Nízkych Tatier platiť zvýšená výstraha 2. stupňa, vo vyšších polohách môže mať vietor parametre silnej víchrice s priemernou rýchlosťou 90 až 100 km/h.