BUDE HRMIEŤ: Na väčšine územia treba počítať vo štvrtok s búrkami

Bratislava 15. júna (TASR) - Na takmer celom území Slovenska sa môže vo štvrtok (16. 6.) výdatnejšie rozpršať. Výnimkou sú zatiaľ len niektoré okresy na východe krajiny. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Informuje o tom na svojom webe.



Búrky môžu byť podľa meteorológov spojené napríklad s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu, vietor môže dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu. Vyskytnúť sa môžu aj krúpy.



Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov, napríklad stekanie vody zo svahov či zatopenie pivníc, podchodov či podjazdov. Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch, ako lámanie konárov stromov, pád slabších stromov či menšie škody na strechách budov. "Poletujúce trosky a nezabezpečené predmety predstavujú riziko pre ľudské zdravie," pripomína SHMÚ.



Problém môžu narobiť aj krúpy, ktoré dokážu poškodiť vegetáciu. Ich súvislá vrstva na komunikácii môže prechodne obmedziť cestnú premávku.



Výstrahy platia vo štvrtok na väčšine územia od 15.00 do 22.00 h, na východe do polnoci.