SHMÚ: Na viacerých miestach Slovenska zaznamenali tropický deň
Letný deň (teplota 25 stupňov Celzia a viac) zaznamenávajú aj na krajnom severe Oravy a Spiša.
Bratislava 21. septembra (TASR) - Teplota na juhozápade v sobotu (20. 9.) ojedinele dosiahla 30 stupňov Celzia, čo označujeme ako tropický deň. V nedeľu je ešte o málo teplejšie a tropický deň zaznamenali už na viacerých miestach juhozápadu Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Veľmi teplo je podľa meteorológov aj na ostatnom území. Letný deň (teplota 25 stupňov Celzia a viac) zaznamenávajú aj na krajnom severe Oravy a Spiša. Ozrejmili však, že tropické dni (na krajnom severe letné dni) sa v poslednej septembrovej dekáde vyskytujú veľmi zriedkavo, niektoré stanice už zaznamenávajú aj rekordne vysoké hodnoty. „Ide tak o mimoriadny jav,“ doplnil SHMÚ.
