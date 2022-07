SHMÚ: Na východe a severe Slovenska bude v nedeľu opäť pršať

Bratislava 30. júla (TASR) - Na východe a severe Slovenska bude v nedeľu (31. 7.) opäť pršať. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy na celý deň. Na horách zároveň hrozí silný vietor. Informuje o tom na svojom webe.



Výstraha prvého stupňa pred dažďom platí pre okresy Považská Bystrica, Púchov, pre celý Prešovský kraj, takmer celý Košický a Žilinský kraj. Výstrahu druhého stupňa vydali meteorológovia pre Námestovo, Tvrdošín a Čadcu. Očakávajú úhrn zrážok 50 až 75 milimetrov, na severnom Slovensku od 75 do 90 milimetrov.



Vietor na horách môže byť v okresoch Žilina, Dolný Kubín, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica a Brezno. Výstraha platí od 10.00 h do nedele noci.



"Na horách nad približne 1500 metrov sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch 110 až 120 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, to je až víchrica," priblížilo SHMÚ.