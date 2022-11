SHMÚ: Na východe i južnom Slovensku sa môžu vytvárať hmly

Bratislava 2. novembra (TASR) - Na väčšine územia východného Slovenska i v južných okresoch stredného Slovenska sa môže tvoriť hmla. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Na hmlu s dohľadnosťou 50 až 200 metrov si treba dávať pozor na väčšine Prešovského i Košického kraja, vo väčšine okresov Banskobystrického kraja a v okrese Levice v Nitrianskom kraji. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," upozorňuje SHMÚ.



Výstrahy platia predbežne do štvrtka (3. 11.) do 10.00 h.