Na západe padlo za posledný deň od 10 do 35 m zrážok

Bratislava 17. septembra (TASR) - Na západe Slovenska zaznamenali meteorológovia za posledných 24 hodín denné úhrny zrážok od 10 do 35 milimetrov, lokálne aj viac. V povodí Žitavy a vo východnej časti Bratislavského kraja boli úhrny ešte vyššie, lokálne až okolo 65 milimetrov. Na Záhorí spadlo len od päť do 12 milimetrov zrážok. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti. Zároveň vydal pred dažďom výstrahu druhého stupňa.



"Uvedené úhrny zrážok spôsobili vzostupy vodných hladín, predovšetkým v povodí Oravy, rieky Kysuca, hornej Nitry a Žitavy," tvrdia meteorológovia. Dodali, že stupeň povodňovej aktivity bol prechodne dosiahnutý v Považskej Bystrici – Fapšovej na Mošteníku a v Zlatých Moravciach na Hostianskom potoku. Vo vybraných častiach Bratislavy došlo k zaplaveniu podjazdov.



Dážď podľa SHMÚ postupne od západu ustáva. Zrážky sa pomaly presúvajú na východné Slovensko. V nasledujúcich hodinách tam preto možno očakávať trvalý a lokálne aj výdatný dážď. Meteorológovia podľa vývoja poveternostnej situácie očakávajú na horných úsekoch tokov pokles hladiny. Na dolných úsekoch, ako na Dunaji, Morave, strednom a východnom Slovensku vzostup hladín.



Výstrahu prvého stupňa pred dažďom vydal SHMÚ pre okresy Brezno, Rimavská Sobota, Rožňava, Revúca, Poprad a Kežmarok. Pre okresy na juhu platí upozornenie do 17.00 h, pre severné do 20.00 h.



Meteorológovia zmenili aj výstrahy pred povodňami z trvalých dažďov. Momentálne platia pre okres Zlaté Moravce, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nové Ves, Gelnica, Levoča a Košice - okolie povodie Bodva.