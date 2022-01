V PIATOK SI DRŽTE KLOBÚKY: Na západe i na horách môže byť veternejšie

Bratislava 20. januára (TASR) - Na západnom Slovensku môže byť v piatok (21. 1.) veternejšie, so silnejším vetrom však treba počítať aj na horách v niektorých severných okresoch. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Vietor sa môže rozfúkať v celom Bratislavskom a Trnavskom kraji, na väčšine územia Nitrianskeho kraja a tiež v niektorých okresoch Trenčianskeho kraja. Rovnaká výstraha platí aj pre okres Poprad. Priemerná rýchlosť vetra môže dosiahnuť 45 kilometrov za hodinu, v nárazoch 65 až 75 kilometrov za hodinu. Výstrahy platia v piatok predbežne od 8.00 do 19.00 h.



S vetrom na horách treba aj naďalej počítať v Banskobystrickom, Žilinskom a Prešovskom kraji. Nad pásmom lesa môže dosiahnuť vietor priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," pripomína SHMÚ. Výstrahy platia predbežne do 20.00 h.



Pozor si stále treba dávať aj na vytváranie snehových jazykov a závejov v severných okresoch stredného a časti východného Slovenska. Tieto výstrahy platia predbežne až do soboty (22. 1.) do 18.00 h.