SHMÚ: Na západe Slovenska treba v pondelok počítať so silným vetrom

Bratislava 4. decembra (TASR) - Na západe Slovenska treba v pondelok počítať so silným vetrom. Môžu sa tvoriť aj snehové jazyky a záveje. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal preto výstrahy prvého stupňa, informoval na svojom webe.



Výstraha pred vetrom platí v takmer celom Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji a v okresoch Myjava a Nové Mesto nad Váhom. Počítať s ním treba od 14.00 h do utorka (5. 12.). Ojedinele sa tam očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu a v nárazoch rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu.



Meteorológovia tiež upozorňujú na tvorbu snehových jazykov a závejov. Výstraha prvého stupňa platí od 12.00 h počas celého dňa v okresoch Malacky, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Senica a Skalica.



Zároveň platia aj výstrahy pred povodňami. V okrese Michalovce platí výstraha druhého stupňa predbežne do utorka. V dolnej časti povodia Bodrog tiež platia výstrahy prvého stupňa v Trebišove bez Rožňavy a Sobranciach.