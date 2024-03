Na západe sa rozprší i rozfúka, na východe môže byť hmla

Bratislava 12. marca (TASR) - V niektorých okresoch na západnom Slovensku platia výstrahy pred dažďom i vetrom. V okresoch Kežmarok a Poprad sa môže do 9.00 h tvoriť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.



Výstraha prvého stupňa pred dažďom platí do 12.00 h v okresoch Malacky, Senica a Skalica. Vo väčšine Bratislavského kraja, s výnimkou okresu Senec, zároveň platia do 17.00 h prvostupňové výstrahy pred vetrom. Meteorológovia varujú, že vietor tu môže dosiahnuť priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu.



SHMÚ vydalo aj hydrologické výstrahy prvého stupňa pred povodňou, a to pre okresy Malacky, Pezinok a Gelnica.