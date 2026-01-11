< sekcia Import
SHMÚ: Naďalej miestami platí 2. stupeň výstrah pred snehovými jazykmi
SHMÚ varuje aj pred snežením. Vo väčšine okresov Prešovského a Žilinského kraja platí do pondelka 8.00 h výstraha prvého stupňa. Spadnúť môže desať až 25 centimetrov nového snehu.
Autor TASR
Bratislava 11. januára (TASR) - V niektorých severných okresoch naďalej platia výstrahy druhého stupňa pred snehovými jazykmi. Prvostupňová výstraha platí aj v ďalších lokalitách. Miestami sú vydané tiež výstrahy pred víchricou na horách či snežením. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na webe.
Druhý stupeň výstrah pred snehovými jazykmi a závejmi platí v okresoch Kežmarok, Poprad a Liptovský Mikuláš. Prvostupňová výstraha je vydaná vo zvyšku okresov Žilinského kraja, v celom Nitrianskom kraji a vo väčšine Banskobystrického a Trenčianskeho kraja. Rovnako v okresoch Bardejov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Svidník. Výstrahy platia až do pondelka (12. 1.) 6.00 h.
Vo väčšine Žilinského kraja, ako aj v okresoch Poprad, Brezno a Banská Bystrica SHMÚ varuje pred víchricou, pri ktorej môže vietor dosiahnuť nárazovo rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Výstraha pred silným vetrom platí rovnako až do pondelka rána.
SHMÚ varuje aj pred snežením. Vo väčšine okresov Prešovského a Žilinského kraja platí do pondelka 8.00 h výstraha prvého stupňa. Spadnúť môže desať až 25 centimetrov nového snehu.
Zároveň v nedeľu do 20.00 platí výstraha pred vetrom v okresoch Bratislava a Pezinok. Dosiahnuť môže priemernú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu.
Od 22.00 h SHMÚ vydal aj prvý stupeň výstrah pred nízkymi teplotami. Tie platia v celom Banskobystrickom a vo väčšine Trenčianskeho kraja. Rovnako v okresoch Gelnica, Košice-okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves, Levice, Topoľčany, Zlaté Moravce a Poprad. V daných oblastiach môže podľa meteorológov klesnúť teplota vzduchu až na mínus 15 stupňov Celzia. Výstrahy platia taktiež až do pondelka rána.
Druhý stupeň výstrah pred snehovými jazykmi a závejmi platí v okresoch Kežmarok, Poprad a Liptovský Mikuláš. Prvostupňová výstraha je vydaná vo zvyšku okresov Žilinského kraja, v celom Nitrianskom kraji a vo väčšine Banskobystrického a Trenčianskeho kraja. Rovnako v okresoch Bardejov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Svidník. Výstrahy platia až do pondelka (12. 1.) 6.00 h.
Vo väčšine Žilinského kraja, ako aj v okresoch Poprad, Brezno a Banská Bystrica SHMÚ varuje pred víchricou, pri ktorej môže vietor dosiahnuť nárazovo rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Výstraha pred silným vetrom platí rovnako až do pondelka rána.
SHMÚ varuje aj pred snežením. Vo väčšine okresov Prešovského a Žilinského kraja platí do pondelka 8.00 h výstraha prvého stupňa. Spadnúť môže desať až 25 centimetrov nového snehu.
Zároveň v nedeľu do 20.00 platí výstraha pred vetrom v okresoch Bratislava a Pezinok. Dosiahnuť môže priemernú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu.
Od 22.00 h SHMÚ vydal aj prvý stupeň výstrah pred nízkymi teplotami. Tie platia v celom Banskobystrickom a vo väčšine Trenčianskeho kraja. Rovnako v okresoch Gelnica, Košice-okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves, Levice, Topoľčany, Zlaté Moravce a Poprad. V daných oblastiach môže podľa meteorológov klesnúť teplota vzduchu až na mínus 15 stupňov Celzia. Výstrahy platia taktiež až do pondelka rána.