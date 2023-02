SHMÚ: Naďalej platia výstrahy pred vetrom na horách

Bratislava 18. februára (TASR) – V niektorých okresoch na severe Slovenska naďalej platia výstrahy druhého stupňa pred vetrom na horách. Ide o okresy Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a Poprad. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



V týchto okresoch sa na hrebeňoch Tatier očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu a/alebo priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu, teda silná až mohutná víchrica. Výstrahy platia do nedele (19. 2.) do 00.00 h.



V okresoch Žilina, Martin, Dolný Kubín a Námestovo platia do 21. februára 6.00 h výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách.



V niektorých okresoch na západe krajiny a v okresoch Poprad a Kežmarok platia výstrahy pred vetrom.



Pre niektoré okresy Banskobystrického, Trenčianskeho, Prešovského a Žilinského kraja vydali meteorológovia od polnoci do nedele 6.00 h výstrahy najnižšieho stupňa pred dažďom. V týchto okresoch sa očakáva miestami výskyt dažďa s úhrnom zrážok 20 až 30 milimetrov.



V nedeľu od 21.00 h začnú podľa meteorológov platiť aj výstrahy pred poľadovicou takmer na celom území Slovenska, výnimku tvorí len pár okresov na západe. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako je doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia," uviedli meteorológovia. Okrem toho meteorológovia v okresoch najmä na severe krajiny očakávajú výskyt snehových jazykov a závejov.



V okresoch na severe a severozápade krajiny platí druhý stupeň hydrologickej výstrahy pred povodňou z topiaceho sa snehu.