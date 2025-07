Extrémne horúčavy udrú naplno: Teplota sa môže priblížiť k 39 °C

Bratislava 3. júla (TASR) - Na Slovensku bude vo štvrtok mimoriadne horúco. Maximálne teploty by sa mohli pohybovať okolo 32 až 38 stupňov Celzia. Absolútne maximum by sa mohlo priblížiť k 39 stupňom Celzia. Vyplýva to z vyjadrenia Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).



„O mimoriadne teplom dni svedčí dosiahnutie 30 stupňov Celzia už ráno o 9.00 h v nížinách západného Slovenska. Veľmi teplo je miestami aj vo vyššie položených regiónoch na severe, napríklad v Poprade je už 27 stupňov,“ uviedli meteorológovia.



Vysoké teploty vo štvrtok potrápia celé Slovensko. Slovenský hydrometeorologický ústav pre všetky okresy vydal výstrahu prvého či druhého, pre niektoré lokality dokonca tretieho stupňa. Platia od 13.00 h do 18.00 h. Výstraha tretieho stupňa sa týka najmä oblastí na južnom a západnom Slovensku. Teplota tam môže miestami dosiahnuť až 38 stupňov Celzia.