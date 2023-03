Ako na jar: Najvyššia teplota vo februári dosiahla 17,1 stupňa Celzia

Bratislava 6. marca (TASR) - Tohtoročný február bol po teplotnej stránke normálny. Najvyššia teplota dosiahla 17,1 stupňa Celzia, a to v Bratislave. Najnižšiu teplotu v polohách do 1000 metrov nad morom namerali v Polomke, a to mínus 22,9 stupňa Celzia. Vyplýva to z predbežného klimatologického zhodnotenia, ktoré na sociálnej sieti zverejnil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



"Najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu bola 3,7 stupňa Celzia v Bratislave, na letisku. Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu bola mínus 3,5 stupňa Celzia v Podbanskom," ozrejmil.



Najvyššia odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu (roky 1991 – 2020) bola 1,9 stupňa Celzia na meteorologickej stanici Milhostov. Najnižšia zase v Liptovskom Mikuláši, a to 0,9 stupňa Celzia.



Z hľadiska zrážok bol október podľa SHMÚ veľmi suchý až veľmi vlhký. Percento normálu (1991 - 2020) mesačného úhrnu zrážok bolo najvyššie v Oravskej Lesnej - 199 percent, najnižšie v Rožňave - 22,7 percenta. Najnižší mesačný úhrn urážok bol 5,6 milimetra v obci Ploské, najvyšší zase 254,4 milimetra v obci Mútne.