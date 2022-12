Po mrazivej noci sa oteplí, môžu sa objaviť aj zrážky

Bratislava 14. decembra (TASR) - Nasledujúca noc na Slovensku bude teplejšia. Ovplyvní to teplý front. Prevažovať bude zamračená obloha aj so slabými zrážkami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na sociálnej sieti.



Počas uplynulej noci klesla teplota najvýraznejšie v Oravskej Polhore, kde meteorológovia namerali minimum teploty mínus 22,2 stupňa Celzia. "Ide v nižších polohách o najskorší dátum s výskytom minimálnej dennej teploty vzduchu mínus 20 stupňov Celzia a menej od roku 2012," dodal SHMÚ.