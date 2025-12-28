< sekcia Import
SHMÚ: Nedeli vládne veterné počasie, na Chopku bola mohutná víchrica
Avizujú, že veterno bude v nedeľu počas celého dňa.
Autor TASR
Bratislava 28. decembra (TASR) - Na Slovensko od nedeľného rána prúdi od severozápadu až severu studený vzduch, súčasne je v našej oblasti silný tlakový gradient. „Na viacerých miestach je veterné a najmä na horách aj mrazivé počasie s teplotou výrazne pod nulou,“ opísal situáciu Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
Ako príklad silných mrazov uviedol Lomnický štít, kde teplota poklesla na mínus 17,5 stupňa Celzia či Chopok, kde bolo mínus 12 stupňov Celzia. „Na Chopku sme pozorovali mohutnú víchricu, pričom vietor ojedinele prepadáva aj do stredných polôh. Napríklad v Telgárte sme zaznamenali prudký vietor, v nárazoch s rýchlosťou vyše 80 km/h,“ uviedli meteorológovia.
Avizujú, že veterno bude v nedeľu počas celého dňa. Po prechodnom oslabení by mal vietor na horách opäť popoludní a k večeru zosilnieť. „Nie je vylúčené, že na hrebeňoch vo vysokých polohách bude ojedinele nakrátko dosiahnutá rýchlosť vetra zodpovedajúca sile orkánu,“ dodal SHMÚ na sociálnej sieti.
Pred vetrom na horách platí na severnom a strednom Slovensku počas celej nedele zvýšená výstraha. Výstrahu pred vetrom vydal SHMÚ aj pre oblasti východného a juhozápadného Slovenska.
