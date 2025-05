SHMÚ: Noc bude chladná, prízemná teplota miestami klesne pod nulu

Bratislava 24. mája (TASR) - Sobotná noc bude chladná, prízemná teplota vo výške päť centimetrov nad povrchom miestami klesne pod nulu. Teplejšie zostane najmä na juhovýchode. V nedeľu (25. 5.) už by mal na územie Slovenska začať prúdiť teplejší vzduch. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.



„Dnešná popoludňajšia teplota je hlboko pod dlhodobým normálom, a to najmä na východnom Slovensku, kde je aktuálne len okolo desať stupňov Celzia. Aj najbližšia noc bude veľmi chladná. Postupne sa na väčšine územia vyjasní a zoslabne vietor, teda nastanú ideálne podmienky na výrazný pokles teploty vzduchu,“ priblížil SHMÚ.



Ozrejmil, že aj sobotné ráno bolo miestami veľmi chladné. „Napríklad na Záhorí bola už od večera zmenšená oblačnosť a do rána teplota v dvoch metroch v tejto oblasti klesla cca jeden stupeň Celzia. Najchladnejšie bolo v Radošovciach, kde sme namerali -0,5 stupňa Celzia,“ uviedol ústav.



V nedeľu by mal podľa predpovedí na Slovensko začať od západu prúdiť o niečo teplejší vzduch. „Tento pozvoľný prílev bude pretrvávať aj v prvej polovici budúceho týždňa,“ dodal SHMÚ.