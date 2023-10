SHMÚ: Noc na Slovensku má byť veľmi teplá

Bratislava 20. októbra (TASR) - Noc na Slovensku má byť veľmi teplá. Teplota môže v niektorých oblastiach dosiahnuť 20 stupňov Celzia a viac. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na sociálnej sieti. Odôvodnil to prílevom teplého vzduchu z Afriky.



"V týchto chvíľach do našej oblasti od juhu vrcholí prílev mimoriadne teplého pôvodom tropického vzduchu priamo sponad severozápadnej Afriky, čo vyústi v mnohé teplotné rekordy. Vplyvom vetra a zamračenej oblohy sa navyše väčšinou neochladzuje, hoci je večer. Dokonca v niektorých regiónoch teplota ďalej stúpa," ozrejmil. Poukázal na to, že niektoré stanice na východe Podunajskej nížiny či okolí Malých Karpát dosahujú teplotné maximum až teraz.



Vplyvom silného južného prúdenia sa podľa meteorológov na teplote prejavuje aj fohnový efekt. "V Banskobystrickom kraji je tak väčšinou chladnejšie ako v Žilinskom, kde je stále miestami okolo 20 stupňov Celzia, no v Banskobystrickom kraji je väčšinou len okolo 15 stupňov Celzia," priblížili. Podobné rozdiely, no na menšej škále, sa podľa ich slov vyskytujú aj na východe Slovenska.