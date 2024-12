SHMÚ: November bol teplotne veľmi studený až normálny

Bratislava 3. decembra (TASR) - Tohtoročný november bol na väčšine územia Slovenska teplotne veľmi studený až normálny. Najvyššiu priemernú mesačnú teplotu vzduchu 4,9 stupňa Celzia namerali v Bratislave-Mlynskej doline. Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu bola mínus jeden stupeň Celzia v obci Čierny Balog-Dobroč. Vyplýva to z predbežného zhodnotenia mesiaca, o ktorom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.



Absolútne najnižšiu teplotu vzduchu v polohách do 1000 metrov nad morom namerali meteorológovia 23. novembra v obci Mlynky, a to mínus 14,6 stupňa Celzia. Absolútne najvyššiu teplotu vzduchu 19,5 stupňa Celzia mali podľa SHMÚ v Liptovskej Tepličke v prvý novembrový deň.



Zároveň bol november zrážkovo mimoriadne suchý až normálny. "Percento normálu mesačného úhrnu zrážok bolo najvyššie v Somotore (83 percent) a najnižšie na Bratislave-letisku (18,6 percenta)," priblížil ústav. Najnižší mesačný úhrn zaznamenal na zrážkomernej stanici Bratislava-Mlynská dolina, a to 5,6 milimetra. Najvyšší mesačný úhrn zrážok bol podľa neho na stanici Remetské Hámre, a to 83,8 milimetra.