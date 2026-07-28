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SHMÚ očakáva do 5. augusta prehĺbenie pôdneho sucha
Nedostatok zrážok a pôdne sucho je podľa SHMÚ spôsobené dlhotrvajúcou prítomnosťou tlakovej výše v strednej Európe.
Autor TASR
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Bratislava 28. júla (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) do 5. augusta očakáva prehĺbenie pôdneho sucha a výskyt extrémneho sucha na viac ako 50 percentách územia Slovenska. Informoval o tom na svojom webe.
Nedostatok zrážok a pôdne sucho je podľa SHMÚ spôsobené dlhotrvajúcou prítomnosťou tlakovej výše v strednej Európe. Tá ovplyvňuje režim zrážok na Slovensku už od začiatku zimy 2025/2026. Sucho sa tak na Slovensku prehlbuje od začiatku decembra 2025. Aktuálna situácia sucha je viac zvýrazňovaná vysokou teplotou vzduchu a výparom, tvrdí.
V júli zaznamenali na Slovensku priestorovo rozdielne úhrny zrážok. „Bol to dôsledok výskytu búrkových lejakov v niektorých dňoch a takmer úplnej absencie výskytu trvalejších veľkopriestorových zrážok,“ uviedli odborníci. Poukazujú aj na dlhotrvajúci nedostatok zrážok, ktorý je problémom.
„Ak by sme do konca júla v Hurbanove nezaznamenali už žiadne zrážky, bol by tohtoročný mesačný úhrn zrážok druhý najnižší od roku 1872, čiže za posledných 154 rokov. Zaujímavé je to, že najnižší mesačný úhrn zrážok v Hurbanove pre mesiac júl bol zaznamenaný pred dvoma rokmi, v júli v roku 2024 (0,9 milimetra),“ uviedol SHMÚ ako príklad.
Dlhodobý deficit atmosférických zrážok sa podľa neho prejavil vo všetkých pôdnych profiloch. V pôdnom profile nula až 100 centimetrov sa extrémne sucho vyskytuje na 38 percentách územia. Ide o takmer celé územie západného Slovenska, územie Východoslovenskej nížiny a tiež Pohronie, Gemer a Abov. Začínajúce až extrémne sucho sa vyskytuje na 93 percentách územia Slovenska. „Bez pôdneho sucha sú len oblasti Liptova, Kysúc, časti Oravy, kde sa v posledných dňoch vyskytovali atmosférické zrážky, najmä vo forme búrok,“ dodali odborníci.
Nízke hodnoty relatívneho nasýtenia pôdy pod desať percent zaznamenali na Podunajsku, Záhorí a v Malých Karpatoch, dolnom Považí a Ponitrí a ojedinele aj na juhu stredného a východného Slovenska. Pod hranicou 50 percent je nasýtenie na približne 88 percentách územia.
Meteorologický ústav tiež poukazuje na to, že sucho sa negatívne prejavuje na poľnohospodárskych plodinách a lesných porastoch. V rámci národnej reportovacej siete dosahov sucha hlásia porasty sužované a trpiace suchom a vysokými teplotami, a to naprieč celou Záhorskou, Podunajskou, Východoslovenskou nížinou a Juhoslovenskou kotlinou. „Poľnohospodári hlásia pri obilninách stratu výnosov od desať do 40 percent. Porasty kukurice na plytších pôdach nevytvárajú klasy. Veľký problém je aj s kŕmnym senom. Lucerna, ďateliny a trávy sú po kosbe veľmi nízke a slabé. Zemiaky napriek lokálnym zrážkam majú slabý nárast,“ opisujú odborníci.
Tvrdia tiež, že ovocie predčasne dozrieva, opadáva, pod veľkou úrodou sa lámu konáre, avšak ovocie je bez šťavy a chuti. Staršie a choré dreviny postupne odumierajú, a to nielen ovocné, ale aj agáty, borovice, smreky, pagaštany. Reportéri podľa SHMÚ hlásia nedostatok vody v potokoch, lesných prameňoch a studničkách, taktiež pokles vody v studniach.
Odborníci tiež zaznamenali letné žltnutie listov. „Takáto reakcia lesných drevín nastáva pri veľmi dlhom a intenzívnom období nedostatku atmosférických zrážok a pôdnej vlhkosti. Dreviny sa tak bránia strate vody redukciou listov,“ vysvetlili.
Nedostatok zrážok a pôdne sucho je podľa SHMÚ spôsobené dlhotrvajúcou prítomnosťou tlakovej výše v strednej Európe. Tá ovplyvňuje režim zrážok na Slovensku už od začiatku zimy 2025/2026. Sucho sa tak na Slovensku prehlbuje od začiatku decembra 2025. Aktuálna situácia sucha je viac zvýrazňovaná vysokou teplotou vzduchu a výparom, tvrdí.
V júli zaznamenali na Slovensku priestorovo rozdielne úhrny zrážok. „Bol to dôsledok výskytu búrkových lejakov v niektorých dňoch a takmer úplnej absencie výskytu trvalejších veľkopriestorových zrážok,“ uviedli odborníci. Poukazujú aj na dlhotrvajúci nedostatok zrážok, ktorý je problémom.
„Ak by sme do konca júla v Hurbanove nezaznamenali už žiadne zrážky, bol by tohtoročný mesačný úhrn zrážok druhý najnižší od roku 1872, čiže za posledných 154 rokov. Zaujímavé je to, že najnižší mesačný úhrn zrážok v Hurbanove pre mesiac júl bol zaznamenaný pred dvoma rokmi, v júli v roku 2024 (0,9 milimetra),“ uviedol SHMÚ ako príklad.
Dlhodobý deficit atmosférických zrážok sa podľa neho prejavil vo všetkých pôdnych profiloch. V pôdnom profile nula až 100 centimetrov sa extrémne sucho vyskytuje na 38 percentách územia. Ide o takmer celé územie západného Slovenska, územie Východoslovenskej nížiny a tiež Pohronie, Gemer a Abov. Začínajúce až extrémne sucho sa vyskytuje na 93 percentách územia Slovenska. „Bez pôdneho sucha sú len oblasti Liptova, Kysúc, časti Oravy, kde sa v posledných dňoch vyskytovali atmosférické zrážky, najmä vo forme búrok,“ dodali odborníci.
Nízke hodnoty relatívneho nasýtenia pôdy pod desať percent zaznamenali na Podunajsku, Záhorí a v Malých Karpatoch, dolnom Považí a Ponitrí a ojedinele aj na juhu stredného a východného Slovenska. Pod hranicou 50 percent je nasýtenie na približne 88 percentách územia.
Meteorologický ústav tiež poukazuje na to, že sucho sa negatívne prejavuje na poľnohospodárskych plodinách a lesných porastoch. V rámci národnej reportovacej siete dosahov sucha hlásia porasty sužované a trpiace suchom a vysokými teplotami, a to naprieč celou Záhorskou, Podunajskou, Východoslovenskou nížinou a Juhoslovenskou kotlinou. „Poľnohospodári hlásia pri obilninách stratu výnosov od desať do 40 percent. Porasty kukurice na plytších pôdach nevytvárajú klasy. Veľký problém je aj s kŕmnym senom. Lucerna, ďateliny a trávy sú po kosbe veľmi nízke a slabé. Zemiaky napriek lokálnym zrážkam majú slabý nárast,“ opisujú odborníci.
Tvrdia tiež, že ovocie predčasne dozrieva, opadáva, pod veľkou úrodou sa lámu konáre, avšak ovocie je bez šťavy a chuti. Staršie a choré dreviny postupne odumierajú, a to nielen ovocné, ale aj agáty, borovice, smreky, pagaštany. Reportéri podľa SHMÚ hlásia nedostatok vody v potokoch, lesných prameňoch a studničkách, taktiež pokles vody v studniach.
Odborníci tiež zaznamenali letné žltnutie listov. „Takáto reakcia lesných drevín nastáva pri veľmi dlhom a intenzívnom období nedostatku atmosférických zrážok a pôdnej vlhkosti. Dreviny sa tak bránia strate vody redukciou listov,“ vysvetlili.