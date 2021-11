SHMÚ očakáva sneženie, v Banskobystrickom kraji i poľadovicu

Bratislava 25. novembra (TASR) - V piatok (26. 11.) má na mnohých miestach Slovenska snežiť. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo vydanej výstrahe prvého stupňa avizuje, že so snežením je potrebné od piatkového poludnia rátať postupne na západnom, severnom, strednom i časti východného Slovenska.



Do sobotňajšieho (27. 11.) rána má nasnežiť vo vyšších nadmorských výškach 8 až 15 centimetrov snehu, pre okresy Pezinok a Trnava avizujú meteorológovia 10 až 20 centimetrov.



Obyvateľov Banskobystrického kraja potrápi ešte pred začiatkom sneženia poľadovica, tvoriť sa môže počas štvrtkového večera a noci až do piatkového rána.