SHMÚ očakáva v ďalších dňoch oblačné až zamračené a hmlisté počasie
Meteorológovia upozornili na výraznú teplotnú inverziu, ktorú zaznamenali aj v sobotu. Výrazné rozdiely pozorovali najmä v Nitrianskom kraji.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) očakáva v najbližších dňoch oblačné až zamračené a hmlisté počasie, miestami so zmenšenou oblačnosťou. Zrážky budú väčšinou slabé, prevažne vo forme mrholenia alebo slabého dažďa. SHMÚ o tom informoval na sociálnej sieti.
„Pravdepodobnosť snehových zrážok v nižších polohách je nízka. Nočné mrazy sa zmiernia a teplota môže miestami ostať nad nulou aj v noci. Počas dňa bude teplota väčšinou kladná, tam, kde sa oblačnosť zmenší, aj citeľne vyššia,“ uviedli meteorológovia. Dodali, že hmly, nízka oblačnosť či poľadovica patria medzi javy, ktoré sa predpovedajú len veľmi ťažko.
SHMÚ pripomenul, že po dynamickom počasí zo začiatku týždňa nastala iná situácia. Nad Slovensko zasahuje okraj tlakovej výše od severovýchodu a vo vyšších vrstvách ovzdušia sa nachádza teplejší vzduch. „Prúdenie je slabé a pozorujeme teplotnú inverziu, ktorá je najvýraznejšia v ranných hodinách, no na viacerých miestach pretrváva celý deň. Vytvára sa nízka oblačnosť a od juhovýchodu pribúda riasovitá vysoká oblačnosť,“ opisuje.
V takejto situácii je podľa SHMÚ náročné predpovedať maximálne denné teploty aj to, kde bude alebo nebude svietiť slnko. Pri zamračenej oblohe môže pretrvávať celodenný mráz, avšak ak sa nízka oblačnosť rozpadne, teplota môže rýchlo vystúpiť. „Niekedy sa dokonca ani nemusí vytvoriť hmla, ale vo výraznej doline sa vzduch počas krátkeho dňa nestihne na dne doliny ohriať, zatiaľ čo už o 200 - 300 výškových metrov vyššie môže byť výrazne teplejšie,“ poznamenali odborníci.
Meteorológovia upozornili na výraznú teplotnú inverziu, ktorú zaznamenali aj v sobotu. Výrazné rozdiely pozorovali najmä v Nitrianskom kraji. „Na jeho juhu bola nízka oblačnosť a teplota iba slabo nad nulou. Naopak, na severe vo vyššie položenej lokalite zasvietilo slnko a teplota stúpla na takmer osem stupňov Celzia,“ konštatovali.
