SHMÚ očakáva v najbližších dňoch prehĺbenie pôdneho sucha
SHMÚ v súvislosti s nedostatkom atmosférických zrážok predstavil analýzu, ktorú realizoval od 1. decembra 2025 do 15. apríla 2026.
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) očakáva prehĺbenie pôdneho sucha v najbližších dňoch na viacerých miestach Slovenska. Informoval o tom na svojom webe. Upozornil pritom, že sucho môže negatívne ovplyvniť vzchádzanie a odrastanie poľnohospodárskych porastov. V lesnom hospodárstve sa zase nemusia ujať všetky sadenice.
„S pribúdajúcim časom, jarným otepľovaním, veternejším charakterom počasia a rastúcim výparom sa začína stále viac prejavovať nedostatok atmosférických zrážok, ktorý trvá od začiatku poslednej zimy. Je veľmi sucho a výrazne sa na ňom podieľa deficit zrážok,“ podotkol ústav. Zároveň uviedol, že od záveru marca sa situácia s pôdnym suchom na Slovensku výrazne zhoršuje. „V najbližšom desaťdňovom období sa očakáva ešte prehĺbenie pôdneho sucha na Slovensku,“ varoval.
SHMÚ v súvislosti s nedostatkom atmosférických zrážok predstavil analýzu, ktorú realizoval od 1. decembra 2025 do 15. apríla 2026. Ako priblížil, percento úhrnov zrážok v porovnaní s dlhodobým priemerom v rokoch 1991 až 2020 bolo na mnohých meteorologických staniciach Slovenska blízko hodnoty 50 percent, niekde o niečo menej, inde o niečo viac. Tam, kde bolo percento úhrnu zrážok v porovnaní s dlhodobým priemerným úhrnom zrážok výraznejšie vyššie ako 50 percent, bol podľa meteorológov nedostatok zrážok menej nápadný. Podotkol, že v analyzovanom období bol vážnejší nedostatok zrážok tam, kde bolo percento úhrnu zrážok v porovnaní s dlhodobým priemerným úhrnom zrážok nižšie ako 50 percent.
„Nízke hodnoty úhrnov zrážok vyjadrené v percentách dlhodobého priemeru sú výnimočné v období, ktoré trvá niekoľko mesiacov. Skúsenosti z posledných rokov však naznačujú, že rovnomernejšie časové, ale aj priestorové rozloženie zrážok, ktoré bolo v minulosti bežnejšie, sa stáva menej pravdepodobným. Do popredia sa dostáva striedanie dlhých období s nedostatkom zrážok s prevažne kratšími obdobiami s výdatnými alebo aj intenzívnymi zrážkami, pričom rastie aj podiel zrážok z búrkových lejakov na ich celkovom úhrne,“ doplnil ústav s tým, že v nasledujúcom období by sa malo sucho ďalej zvýrazňovať. Neočakáva totiž výdatnejšie zrážky a teplota vzduchu a s ňou súvisiaci výpar majú prevažne rásť. Negatívny vplyv v tomto zmysle predstavuje aj častý veterný charakter počasia.
