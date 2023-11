SHMÚ: Od nedele môže vo viacerých okresoch pršať, hrozia aj povodne

Bratislava 4. novembra (TASR) - Od noci zo soboty na nedeľu (4. 11.) treba vo viacerých okresoch Slovenska počítať so silným dažďom, hrozia aj povodne. Meteorológovia preto vydali viaceré výstrahy. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe. Zároveň upozorňuje na silný vietor na horách.



Výstraha druhého stupňa pred dažďom platí pre väčšinu Banskobystrického a Košického kraja i pre okresy Humenné, Snina a Liptovský Mikuláš. Ojedinele sa očakáva úhrn zrážok od 40 do 55 milimetrov. Výstraha prvého stupňa platí pre zvyšok Banskobystrického a Košického kraja i okresy Prievidza, Levice, Zlaté Moravce, Vranov nad Topľou, Poprad, Prešov, Turčianske Teplice, Ružomberok.



SHMÚ tiež upozorňuje na povodne z trvalého dažďa. Výstraha druhého stupňa platí najmä pre stredné a južné Slovensko. Týka sa oblastí Horného Považia a Liptova a tiež povodí riek Nitra, Hron, Ipeľ či Slaná. Výstraha prvého stupňa platí pre Stredné Považie a tiež pre okresy v okolí riek Hornád, Hnilec, Bodva, Torysa a Bodrog.



Meteorológovia upozorňujú aj na silný vietor na horách. Výstraha platí pre viacero oblastí Žilinského kraja a okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad. Nad pásmom lesa môže podľa SHMÚ vietor v nárazoch dosahovať rýchlosť až do 135 kilometrov za hodinu, v priemere 85, teda na úrovni víchrice. So silným vetrom treba rátať v okresoch Žilinského kraja a Poprade, kde platí výstraha prvého stupňa.