Od pondelka má byť teplo, pripravte sa aj na vietor

Bratislava 3. októbra (TASR) - Slováci budú môcť od pondelka (4. 10.) počítať s teplým, ale veterným počasím. Ako na sociálnej sieti informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), silnie prílev teplého vzduchu od juhu až juhozápadu. Počas týždňa však dôjde k zmene.



"V pondelok, no najmä v utorok (5. 10.), bude vplyvom silného južného prúdenia najteplejšie na západe a severozápade územia. Ojedinele bude dosiahnutá aj hodnota letného dňa, teda 25 stupňov Celzia a nemusí to byť len na juhozápade, ale vplyvom fohnového prúdenia aj v závetrí pohorí v Trenčianskom kraji, výnimočne i v Žilinskom kraji," uviedli meteorológovia s tým, že k najchladnejším lokalitám nebudú patriť ani Orava, Liptov či Spiš.



Teplá vzduchová hmota by sa mala na Slovensku udržať až do stredy (6. 10.), keď sa na studenom fronte v severnom Taliansku prehĺbi tlaková níž. Ten postúpi aj nad územie Slovenska a do západnej polovice Slovenska prinesie okrem zrážok aj výrazné ochladenie.



Ochladzovanie bude počas týždňa pokračovať a podľa SHMÚ "definitívne ukončí teplé obdobie".