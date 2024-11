SHMÚ: Október bol na väčšine územia teplotne normálny až nadnormálny

Bratislava 5. novembra (TASR) - Október bol na väčšine územia Slovenska teplotne normálny až nadnormálny. Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu sa pohybovala od 0,2 až po 3,2 stupňa Celzia. Vyplýva to z predbežného zhodnotenia, ktoré na sociálnej sieti zverejnil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



"Najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu 12,3 stupňa Celzia bola v Gabčíkove. Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu šesť stupňov Celzia bola v obci Stratená - časť Dobšinská ľadová jaskyňa," špecifikoval SHMÚ.



Absolútne najvyššiu teplotu vzduchu zatiaľ nahlásili 10. októbra v Hurbanove, kde bolo 25,3 stupňa Celzia. Najnižšiu teplotu vzduchu mínus 5,6 stupňa Celzia zaznamenali 19. októbra v obci Polomka. Vo vysokohorskej oblasti to bola teplota mínus 10,7 stupňa Celzia, a to na Lomnickom štíte.



Z hľadiska zrážok hodnotí SHMÚ október predbežne ako zrážkovo podnormálny (suchý) až normálny (v porovnaní s 30-ročným priemerom zrážok v rokoch 1991 až 2020). "V percentách normálu najvyšší úhrn zrážok, 115,1 percenta voči normálu, sme zaznamenali v Somotore a najnižší iba 51,0 percenta voči normálu, v Oravskej Lesnej. Najnižší mesačný úhrn mala zrážkomerná stanica Habura 27,9 milimetra," priblížil ústav. Najvyšší mesačný úhrn vo výške 84,7 milimetra zaznamenal SHMÚ na stanici Silica.



Ako uviedlo SHMÚ, zhodnotenie vychádza z operatívnych údajov, ktoré boli dostupné hneď po skončení mesiaca.