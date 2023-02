Meteorológovia: Po dlhodobom snežení značne vzrástli zásoby vody

Bratislava 15. februára (TASR) - Po jednotlivých periódach sneženia v predchádzajúcich týždňoch, počas ktorých meteorológovia zaznamenávali vysoké prírastky nového snehu v hornatých oblastiach, značne vzrástli zásoby vody, viazanej v snehovej pokrývke, v jednotlivých povodiach. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.



"Išlo o výrazný zvrat v porovnaní s úvodnými týždňami prebiehajúcej zimy - najmä záver decembra a úvod januára, kedy zásoby klesli na minimálne hodnoty," poukázali meteorológovia. V nížinných oblastiach, najmä na juhozápade, sa snehová pokrývka aj v tomto období vyskytla len prechodne.



V posledných dňoch nová snehová pokrývka podľa SHMÚ nepribudla. "Naopak, vplyvom prúdenia teplejšieho vzduchu sa v polohách pod asi 700 až 800 metrov pozvoľna topí a to predovšetkým na južných, slnečných expozíciách," poukázal. Zima, z hľadiska množstva snehu na našom území, dosiahla podľa meteorológov v uplynulom februárovom týždni svoj vrchol.



"Vo všetkých sledovaných povodiach, s výnimkou slovenskej časti povodia Bodrogu, doterajšie maximá zásob snehu prekonali vlaňajšie zaznamenané maximá," priblížili. Podľa nich to ale neznamená, že sa plošné sneženie s opätovným zvýšením spomínaných zásob nevyskytne. S pokročilejším dátumom sa však táto pravdepodobnosť znižuje.



Terénne merania charakteristík snehovej pokrývky prebiehajú aj počas tejto zimy. Ich hlavnou úlohou je podľa meteorológov doplnenie "dôležitých" údajov pri výpočtoch zásob vody v snehovej pokrývke. "Dôležitých z dôvodu nedostatku údajov v stredných a vysokých horských polohách," vysvetlili. Merania sa realizujú spravidla od januára až do konca marca, s dôrazom na obdobie takzvaného jarného topenia snehu.