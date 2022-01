Na horách sa dobre oblečte, noc má priniesť mínus 21 stupňov Celzia

Bratislava 23. januára (TASR) - Počas nasledujúcej noci, z nedele na pondelok (24. 1.), sa v horských oblastiach ochladí na mínus 21 stupňov Celzia. V noci z pondelka na utorok (25. 1.) by predbežne malo byť mínus 23 stupňov Celzia. Uvádza to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



"Predpovedané minimá nie sú vzhľadom na ročnú dobu výnimočné, avšak je šanca na najchladnejšiu noc v doterajšom priebehu zimy," uvádzajú meteorológovia. Dodávajú, že noc z 25. na 26. januára bude výrazne teplejšia.



V chladnom vzduchu sa bude v nasledujúcich hodinách od západu do našej oblasti podľa SHMÚ presúvať stred tlakovej výše. V nedeľu dopoludnia je jej stred nad Beneluxom, ale postupne sa presunie do našej oblasti a sčasti aj nad východnú Európu, tvrdí. "V utorok sa stred tejto tlakovej výše presunie viac na juh a počasie u nás začne ovplyvňovať okludujúci frontálny systém postupujúci k nám od severu," skonštatovali meteorológovia.



Vysvetľujú, že vďaka zoslabnutiu vetra a zmenšenej oblačnosti sa vytvoria vhodné podmienky na výraznejší pokles teploty vzduchu, a to najmä na miestach so snehovou pokrývkou, ktorá sa aktuálne nachádza na viacerých miestach.