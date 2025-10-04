< sekcia Import
SHMÚ: Počas posledných nocí a rán mrzlo na väčšine územia
Noc zo soboty na nedeľu (5. 10.) má byť výrazne teplejšia.
Autor TASR
Bratislava 4. októbra (TASR) - Najchladnejšou lokalitou na Slovensku počas posledných dvoch rán bola horehronská obec Čierny Balog. V piatok (3. 10.) ráno tam teplota klesla na -6,7 stupňa Celzia, v sobotu ráno bolo približne o stupeň a pol teplejšie. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
Potvrdil tiež, že posledné dve noci priniesli na väčšinu územia Slovenska mrazivé počasie, pričom miestami mrzlo aj v nížinách. „Oblasti, ktoré boli uchránené pred mrazom počas týchto dvoch nocí, sa nachádzali predovšetkým na juhovýchode krajiny a v oblasti Bratislavy a východného úpätia Malých Karpát,“ uviedli meteorológovia s vysvetlením, že v uvedených oblastiach vietor nezoslabol dostatočne na výraznejší pokles teploty vzduchu. „V noci z piatka (3. 10.) na sobotu nemrzlo ani na Orave, Liptove a Spiši, a to kvôli nízkej oblačnosti,“ priblížili.
Dáta SHMÚ hovoria tiež o tom, že ojedinele boli prekonané aj denné teplotné rekordy. „Napríklad v sobotu ráno podľa operatívnych dát bolo v Piešťanoch minimum -2,1 stupňa Celzia, čím bol prekonaný rekord z roku 2013, ktorý mal hodnotu -1,4 stupňa Celzia,“ vysvetlili meteorológovia.
Noc zo soboty na nedeľu (5. 10.) má byť výrazne teplejšia. „Vo večerných hodinách do našej oblasti postúpi frontálny systém, ktorý prinesie vlhší a prechodne aj teplejší vzduch,“ objasnil SHMÚ.
Potvrdil tiež, že posledné dve noci priniesli na väčšinu územia Slovenska mrazivé počasie, pričom miestami mrzlo aj v nížinách. „Oblasti, ktoré boli uchránené pred mrazom počas týchto dvoch nocí, sa nachádzali predovšetkým na juhovýchode krajiny a v oblasti Bratislavy a východného úpätia Malých Karpát,“ uviedli meteorológovia s vysvetlením, že v uvedených oblastiach vietor nezoslabol dostatočne na výraznejší pokles teploty vzduchu. „V noci z piatka (3. 10.) na sobotu nemrzlo ani na Orave, Liptove a Spiši, a to kvôli nízkej oblačnosti,“ priblížili.
Dáta SHMÚ hovoria tiež o tom, že ojedinele boli prekonané aj denné teplotné rekordy. „Napríklad v sobotu ráno podľa operatívnych dát bolo v Piešťanoch minimum -2,1 stupňa Celzia, čím bol prekonaný rekord z roku 2013, ktorý mal hodnotu -1,4 stupňa Celzia,“ vysvetlili meteorológovia.
Noc zo soboty na nedeľu (5. 10.) má byť výrazne teplejšia. „Vo večerných hodinách do našej oblasti postúpi frontálny systém, ktorý prinesie vlhší a prechodne aj teplejší vzduch,“ objasnil SHMÚ.