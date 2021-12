POZOR NA VIETOR A POĽADOVICU: V sobotu bude na horách silnejšie fúkať

Bratislava 4. decembra (TASR) - Počas soboty treba rátať na horách so silnejším vetrom. Večer a v noci si treba najmä na západe dávať pozor na poľadovicu. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý na svojom webe informuje o výstrahách prvého stupňa.



V okresoch Žilina, Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Brezno a Poprad sa na horách približne nad 1400 metrov ojedinele očakáva vietor s rýchlosťou v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu. "Priemerná rýchlosť vetra môže ojedinele dosahovať okolo 75 kilometrov za hodinu, t. j. víchrica," upozornili meteorológovia. Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách trvá do 20.00 h.



Poľadovica môže potrápiť večer celé územie Bratislavského kraja, ako aj niektoré okresy Nitrianskeho a Trnavského kraja. Výstraha platí od 21.00 h do nedele (5. 12.) 9.00 h.